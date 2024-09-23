В компании "Алтыналмас" подтвердили гибель работника

В результате несчастного случая, произошедшего на участке подземных горных работ "Акбакай", скончался слесарь по обслуживанию и ремонту Нурдаулет Нурмаханов, передаёт BaigeNews.kz.

В АО "АК Алтыналмас" сообщили, что Нурдаулет Нурмаханов с 1 января 2012 года работал машинистом насосных установок на участке по обслуживанию и ремонту переносного и стационарного оборудования горно-обогатительного комплекса "Акбакай". В 2017 году занял пост слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования. В коллективе пользовался уважением, был принципиален в работе, имел высокий уровень ответственности и профессионализма.

Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия определит обстоятельства и причины несчастного случая.

Предприятие окажет материальную помощь семье погибшего сотрудника и выполнит все свои обязательства по полагающимся выплатам.

Напомним, 18 сентября рабочего завалило горной породой. На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд, развёрнута поисково-спасательная операция. Доступ к зоне обрушения был затруднён из-за движения горной породы и сложных географических условий.