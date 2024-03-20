В комнате 12 градусов: как жители Кентау пережили зиму

Почти через месяц в Казахстане официально завершится отопительный сезон, после чего ответственные за коммунальную сферу чиновники смогут вздохнуть с облегчением. Едва он начался, как в стране началась череда аварий. Одними из первых в тридцатиградусный мороз без тепла остались жители Степногорска. Однако тогда профильный министр попросил журналистов называть эти инциденты исключительно техногенными ситуациями, а не коммунальными авариями. Правда, теплее от этого замерзающим в собственных квартирах казахстанцам не стало. К слову, в некоторых регионах власти не смогли освоить выделенные им из резерва правительства деньги на ремонт и реконструкцию проблемных ТЭЦ. Из 22 млрд тенге не освоено почти 4 млрд тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

А вот в Кентау в некоторых районах города люди по-прежнему вынуждены согреваться обогревателями. Проблемы с отоплением, говорят горожане, начались практически сразу. В декабре, вспоминает житель Кентау Хасан, который не пожелал назвать свою фамилию, из-за непогоды произошло массовое отключение электричества. Местные власти тогда сослались на последствия шквалистого ветра.

"Почти два дня не было света, если нет света, то нет и тепла. Но когда устранили последствия и подключили свет, тепло так и не дали. Жители собрались в акимате, люди прямо сказали, что проблема не в последствиях непогоды, а в самой теплоцентрали. Прошло два месяца, они что-то там заменили, но тепла как не было, так и нет. В некоторых районах проблем нет. Я сам живу в частном секторе по улице Панфилова. В наших домах до сих пор очень холодно", - отмечает горожанин.

По его словам, в их трёхкомнатном доме всю зиму работали два обогревателя. Без них комнатная температура в доме не превышает 12 градусов. И это при норме температуры в жилых помещениях от 18 до 24.

"В начале февраля была комиссия с ТЭЦ в нашем районе. Они сказали, что учтут все замечания, убедились, что в домах холодно, всего 10-12 градусов греет батарея. Было собрание с нашей местной компанией "Энергопоток". Но ничего не было решено. Предложили тем, у кого выходит больше 20 тысяч по счету, сделать перерасчет, а у нас выходит 19 тысяч, тоже сумма не малая за 3 комнаты, но нам перерасчет не положен", - возмущается Хасан.

По словам мужчина, в городе есть отдаленные районы, где жители также замерзают в собственных квартирах.

Руководитель кентауской ТЭЦ Серик Симтиков рассказывает, в их городе самый низкий по стране тариф на тепло. С 1 ноября прошлого года его повысили с 19 тенге до 78 тенге. Пока удается покрывать только зарплату сотрудникам, поэтому в будущем он не исключил дальнейшее повышение тарифа. Но заверил, что это произойдет не в этом году. По его информации, на реконструкции сейчас находятся 2 котла, еще 2 планируют отремонтировать. К слову, в последний раз это делали, по словам руководителя объекта, во времена союза.

"В этом году у нас 4 котла будут отремонтированы, поэтому в предстоящий отопительный период, думаю, проблем не возникнет. У нас 2 котла пройдут текущий расширенный ремонт, остальные 6 котлов, надеемся, будут также отремонтированы. По 2 котлам уже заканчивают реконструкцию, то есть с 6 котлами зайдем в отопительный период. Это значит, что таких проблем уже не будет. Город в отопительном сезоне 2024-2025 года не будет иметь дефицита тепла. У нас суммарная мощность 4 котла выдают всего 80-90 Гкал/час. Проблемные районы в городе – это 69 и 70 кварталы", - прокомментировал Серик Симтиков.

В Кентау, по его данным, 15 тысяч абонентов, а общая отапливаемая ТЭЦ площадь - почти 2 млн квадратных метров.

На общий ремонт теплоцентрали по проекту требуется 13,5 млрд тенге. Из областного бюджета выделили 2,7 млрд тенге, на эти средства и проводится реконструкция двух котлов. Деньги из резерва правительства на ремонт ТЭЦ Кентау не выделяли, отметил руководитель теплоэлектроцентрали. Находится она на балансе акимата.

К слову, всего в этом году из резерва правительства на сферу теплоснабжения, а именно на ремонт и модернизацию проблемных ТЭЦ, выделили порядка 22 млрд тенге.

Как сообщили в Минэнерго, больше всего денег направили на капитальный ремонт теплоцентрали Экибастуза. Это 7,4 млрд тенге. Чуть меньше выделили риддерской ТЭЦ – 7,3 млрд тенге. Мангистауская область получила 4,9 млрд тенге. Средства ушли на закупку оборудования для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС и ТОО "МАЭК". Капитальный ремонт котельных Кокшетау оценили в 2 млрд тенге. В область Абай ушли 400 млн тенге.

Однако по разным причинам, несмотря на критичность ситуации, освоить выделенные правительством деньги, смогли не все регионы. Так часть резервных денег вернули обратно Восточно-Казахстанская и Мангистауская области. Совокупно это около 4 млрд тенге.

"В связи с наличием санкционных ограничений российских производителей и приоритетности выполнения оборонных заказов, сроки поставок ряда оборудований для ТОО "МАЭК" были перенесены на 2024 год. В связи с чем 712,7 млн тенге акиматом Мангистауской области не были освоены", - пояснили в министерстве энергетики.

Кентаускую же теплоэлектроцентраль построили в 1934 году, а ее износ уже достиг 87 %. Почему все эти годы власти не заботились о состоянии объекта, нам не ответили. В местном акимате лишь пояснили, за счет спонсорских денег в прошлом году отремонтировали 4 котла на ТЭЦ. Но из-за сильного порыва ветра в декабре произошла остановка станций до "0". Это, пояснили чиновники, и привело к нарушению теплоснабжения в городе.

"Сейчас на финишную прямую выходит строительство двух котлов, начатое в прошлом году. Собрали два абсолютно новых котла. Скоро планируется их сдача в эксплуатацию. До конца года намечено собрать еще четыре. Новые котлы рассчитаны на 20 лет. Они двойного назначения, позволяющие использовать в качестве топлива уголь и природный газ. Ежегодно на ТЭЦ из бюджета выделяются деньги – порядка 2 миллиардов тенге год, потому что теплоцентраль сама себя не окупает. Тарифная политика не позволяла это делать", - рассказали в местном акимате.

При этом власти города признали, избежать новых ЧП снова не удалось. Так в феврале из-за понижения температуры и усиления ветра до 30 метров в секунду без тепла остались детские сады и школы. Детей пришлось перевести на дистанционное обучение, а дошкольные учреждения закрыли на 5 дней.

"Со стороны ТОО "Энергопоток" за декабрь месяц потребителям электроэнергии города Кентау списали до 70 кВтч от общего потребления. Всем потребителям физическим лицам, которые оплачивают по дифференцированному тарифу и превысившие первый уровень, оплату производящие по второму и третьему уровню, производит перерасчеты за январь и последующие месяцы по средне отпускному тарифу на основании заявлении потребителя", - сообщили в городском акимате.

Перерасчет, по данным чиновников, произвели 367 абонентам на сумму более 1,6 млн тенге.

Пока в Минэнерго не предоставили полную информацию о текущем состоянии теплоисточников Казахстана. Ранее в правительстве профильный министр Алмасадам Саткалиев докладывал, что в некоторых регионах сроки завершения ремонтных работ затягиваются и переносятся на текущий год.