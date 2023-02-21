В колонию под Карагандой вместе с углём пытались завести телефон

Сотрудники учреждения №31 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау обнаружили мобильный телефон в грузовом автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 13 февраля на транспортном контрольно-пропускном пункте промышленной зоны учреждения №31 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау при досмотре въезжающего автотранспорта, который завозил уголь в котельную, в кабине салона обнаружены и изъяты не разрешенные к использованию предметы, среди которых телефон "Нокиа" с новым зарядным устройством и наушниками. Данный факт зарегистрирован в КУИ и материалы направлены в отдел полиции для принятия процессуального решения.