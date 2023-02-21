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В колонию под Карагандой вместе с углём пытались завести телефон
Сотрудники учреждения №31 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау обнаружили мобильный телефон в грузовом автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Так, 13 февраля на транспортном контрольно-пропускном пункте промышленной зоны учреждения №31 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау при досмотре въезжающего автотранспорта, который завозил уголь в котельную, в кабине салона обнаружены и изъяты не разрешенные к использованию предметы, среди которых телефон "Нокиа" с новым зарядным устройством и наушниками. Данный факт зарегистрирован в КУИ и материалы направлены в отдел полиции для принятия процессуального решения.
"Подобные нарушения наступают вследствие безответственного отношения посетителей к требованиям закона и их последствиям (штраф, арест и т.д.). Так как в целях предотвращения попыток проноса запрещенных предметов с гражданскими лицами на постоянной основе проводятся беседы, разъяснения норм закона. На сегодняшний день рассматривается вопрос об ужесточении санкции за данные правонарушения. Совершая противоправные поступки, посетители этим в первую очередь, подводят своих родственников, знакомых содержащихся в учреждении либо работодателей", - сообщил начальник учреждения №31 Алихан Аскамбаев.
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