В колледже Каскелена произошла драка между студентками
Девушки уже установлены и наказаны.
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В Каскеленском профтехколледже зафиксирована драка между студентками. Инцидент попал на видео, где видно, как одна из девушек наносит удары другой, а очевидцы сначала бездействуют, затем пытаются вмешаться, передаёт BaigeNews.kz.
Как оказалось, инцидент произошел 24 апреля.
По информации полиции, все участники конфликта были оперативно установлены.
В результате разбирательства законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
С самими подростками и их родителями проведены профилактические беседы с разъяснением возможных последствий противоправного поведения.
"Органы внутренних дел продолжают принимать комплексные меры по обеспечению правопорядка в образовательных учреждениях. Каждый факт противоправных действий среди несовершеннолетних будет жёстко пресекаться, а виновные – привлекаться к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении ДП региона.
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