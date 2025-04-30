В Каскеленском профтехколледже зафиксирована драка между студентками. Инцидент попал на видео, где видно, как одна из девушек наносит удары другой, а очевидцы сначала бездействуют, затем пытаются вмешаться, передаёт BaigeNews.kz.

Как оказалось, инцидент произошел 24 апреля.

По информации полиции, все участники конфликта были оперативно установлены.

В результате разбирательства законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

С самими подростками и их родителями проведены профилактические беседы с разъяснением возможных последствий противоправного поведения.