В колледжах Казахстана появится онлайн-обучение

В Мажилисе Парламента РК в первом чтении рассматривается законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что нормами закона предусмотрено введение онлайн-обучения и академической мобильности в организациях ТИПО, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Для реализации качественной подготовки специалистов, отвечающих требованиям динамично развивающегося рынка труда, предлагается внедрение онлайн-обучения в систему колледжей Казахстана. Это нововведение станет решением проблемы подготовки кадров без отрыва от производства и обеспечит гибкость в обучении, позволяя студентам учиться по индивидуальным программам, совмещая учебу и трудовую деятельность", - сказал министр.

Он добавил, что опыт таких стран, как США, Канада, Китай, Австралия и Великобритания, показывает, что онлайн-обучение эффективно интегрируется в образовательные процессы, открывая доступ к новым знаниям и навыкам для большего числа студентов.

"Введение онлайн-формата обучения создаст возможность для колледжей гибко адаптировать образовательные программы, привлекая экспертов отрасли и передовые технологии, а студентам - осваивать практические навыки в реальных условиях, не прерывая работу", - подчеркнул Гани Бейсембаев.

Особое внимание, по его словам, будет уделено IT-специальностям, которые особенно востребованы в условиях цифровизации экономики. Сектор IT-сферы в Казахстане стремительно развивается - в настоящее время по этим направлениям ведут подготовку 227 колледжей, обучая 56 тысяч студентов.