В Кокшетау задержали вымогателей, заставлявших горожан брать на себя кредиты

Фото: polisia.kz

Вымогателей, угрозами оформивших два кредита на жителя Кокшетау, задержали сотрудники акмолинского УБОП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в полицию с заявлением о вымогательстве обратился 22-летний житель Кокшетау. Он сообщил, что трое неизвестных парней силой завели его в квартиру и избили, а затем, угрожая ножом, потребовали крупную сумму денег.

"Оперативники установили, что ранее потерпевший познакомился в соцсетях с девушкой, а после первой встречи, его и "поймали" вымогатели. Требуемой суммы у заявителя не имелось и злоумышленники через имеющиеся приложения банков на его мобильном телефоне оформили два онлайн-кредита, а затем сняли деньги в ближайших банкоматах, при этом потерпевший постоянно находился под их контролем.Отдав деньги, молодой человек обратился в полицию. Заявление зарегистрировано в ЕРДР по статье 194 часть 2 УК РК — "Вымогательство", — говорится в сообщении.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в результате спецоперации задержаны подозреваемые. В отношении их “лидера”, 25-летнего жителя областного центра, избрана мера пресечения “содержание под стражей”, в отношении двух соучастников мера избирается.

Расследование уголовного дела продолжается.