В Кокшетау в 2024 году начнут строить ТЭЦ

Строительство ТЭЦ в Кокшетау начнётся в 2024 году. До настоящего времени в городе не было теплоэлектроцентрали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Решение проблемы нашли минувшей осенью. Когда Министерство энергетики Казахстана подписало с российской стороной меморандум о строительстве новых угольных энергоблоков в трёх городах страны. Самым ожидаемым проектом стало возведение ТЭЦ в Кокшетау, стоимостью порядка 389 миллиардов тенге.

Кокшетау стремительно растёт. Только за последние 20 лет население города увеличилось на 30 тысяч человек. Появляются не только новые социальные объекты и жилые дома, но и целые микрорайоны. Вместе с этим возникают проблемы с отоплением, горячей водой и электричеством. Поэтому даже горожане говорят о том, что областному центру нужна ТЭЦ.

Сегодня Кокшетау теплом обеспечивают две районные котельные. Первая построена ещё в 77 году, вторая – в конце 90-х годов прошлого столетия. Большая нагрузка приходится на вторую котельную, где расположены три основных котлоагрегата.

"Их на сегодня не хватает. Потому, что город сегодня в пик потребляет порядка 500 гигакалорий тепла. Эти три котла вырабатывают 300. У нас в запасе есть три газомазутных котла. Но их всех не включаем, потому очень дорого обходится в целом. Так происходит, потому что у нас не вырабатывается электроэнергия", — считает аким города Бауржан Гайса.

Новая ТЭЦ в Кокшетау должна производить 520 гигакалорий тепла в час и 240 мегаватт электричества. Вместе с этим появится и центральное горячее водоснабжение. В декабре прошлого Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве ТЭЦ российской компанией. Теперь в начале года стороны должны подписать межправительственное соглашение, которое обозначит точные сроки строительства. А возведение энергообъекта ориентировочно начнут в третьем-четвёртом квартале этого года.

"У нас он разбит на два пусковых комплекса. Для чего это сделано? Чтобы не ждать окончательного завершения строительства, в первом пусковом комплексе предусмотрены одна турбина и три котла. То есть при завершении в течение двух лет строительства предусмотренных трёх котлов и одной турбины, мы уже имеет право в рамках правового поля запускать этот источник. На втором этапе у нас будет две турбины, два котла. То есть это ещё год два уйдёт", – отмечает руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Данияр Куанышбаев.

Вместе с тем, строительство ТЭЦ в два раза снизит вредные выбросы в атмосферу в городе, так как в качестве топлива параллельно с углём будут использовать газ.