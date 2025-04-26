В Кокшетау, Степногорске и Бурабае потушили степные пожары
В общей сложности сгорело около 40 гектаров сухой травы.
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
44Фото: ДЧС Акмолинской области
Пожарные подразделения Акмолинской области потушили пожары сухой растительности на общей площади около 40 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Очаги возгорания были зафиксированы в Кокшетау, Степногорске, а также в районах Бурабай и Биржан сал. Наибольший ущерб огонь нанес в районе Биржан сал, где выгорело 35 гектаров сухой травы и 0,4 гектара лесной подстилки.
"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на лесной массив. Все возгорания были полностью ликвидированы, жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС.
В данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Видео: ДЧС Акмолинской области