Пожарные подразделения Акмолинской области потушили пожары сухой растительности на общей площади около 40 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Очаги возгорания были зафиксированы в Кокшетау, Степногорске, а также в районах Бурабай и Биржан сал. Наибольший ущерб огонь нанес в районе Биржан сал, где выгорело 35 гектаров сухой травы и 0,4 гектара лесной подстилки.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на лесной массив. Все возгорания были полностью ликвидированы, жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС.

В данный момент устанавливаются причины произошедшего.