В Кокшетау собирались ремонтировать новую школу за 78 млн тенге
Почти 80 млн тенге хотели потратить на ремонт здания, которое еще на гарантии.
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
74Фото: Unsplash
В Кокшетау прокуратура пресекла нецелевое расходование 78 млн тенге бюджетных средств, которые планировали направить на ремонт кровли одной из школ города, передаёт BaigeNews.kz.
Как выяснилось, здание было введено в эксплуатацию всего 1,5 года назад и находилось на гарантийном обслуживании, что означает, что все ремонтные работы должны выполняться за счет подрядчика, а не из бюджета.
После вмешательства прокуратуры госзакупка была отменена, а виновные привлечены к ответственности. Сэкономленные средства направят на социальные программы.
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