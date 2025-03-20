В Кокшетау прокуратура пресекла нецелевое расходование 78 млн тенге бюджетных средств, которые планировали направить на ремонт кровли одной из школ города, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, здание было введено в эксплуатацию всего 1,5 года назад и находилось на гарантийном обслуживании, что означает, что все ремонтные работы должны выполняться за счет подрядчика, а не из бюджета.

После вмешательства прокуратуры госзакупка была отменена, а виновные привлечены к ответственности. Сэкономленные средства направят на социальные программы.