  • 20 Марта, 15:29
  • BAIGENEWS

В Кокшетау собирались ремонтировать новую школу за 78 млн тенге

Почти 80 млн тенге хотели потратить на ремонт здания, которое еще на гарантии.

Сегодня, 15:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 15:05
Сегодня, 15:05
74
Фото: Unsplash

В Кокшетау прокуратура пресекла нецелевое расходование 78 млн тенге бюджетных средств, которые планировали направить на ремонт кровли одной из школ города, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, здание было введено в эксплуатацию всего 1,5 года назад и находилось на гарантийном обслуживании, что означает, что все ремонтные работы должны выполняться за счет подрядчика, а не из бюджета.

После вмешательства прокуратуры госзакупка была отменена, а виновные привлечены к ответственности. Сэкономленные средства направят на социальные программы.

Самое читаемое

Наверх