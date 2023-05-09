В Кокшетау подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа

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Девочку-подростка спасли от падения с многоэтажки полицейские Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информация поступила в ЦОУ 9 мая около 16:10 часов. По словам звонившего, его знакомая с намерением спрыгнуть, поднялась на крышу многоэтажки по улице Абая.

К месту происшествия незамедлительно прибыл ближайший экипаж батальона патрульной полиции в составе Бейбита Садыкова и Адильхана Койбагар. Одним из первых прибыл сотрудник полиции Нариман Нуржаксин, находившийся в опорном пункте полиции. Увидев сидящую на краю девушку и мгновенно оценив ситуацию, полицейские не раздумывая бросились наверх. Счет шел буквально на секунды.

Добравшись до 12 этажа, правоохранители забрались на крышу, оттащили девушку от края и помогли спуститься вниз.



В настоящее время полицейские выясняют, что побудило несовершеннолетнюю, 2009 года рождения, пойти на такой отчаянный шаг.