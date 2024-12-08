В Кокшетау открылся первый в стране Дом шахмат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Этот центр создан для обучения и развития шахматного мастерства. В торжественной церемонии его открытия приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, а также чемпион мира-2023 до 10 лет Данис Куандыкулы и призёр чемпионатов Азии Жансая Шолпанбек.

Проект реализован Казахстанской федерацией шахмат. Дом шахмат оборудован современными игровыми залами для обучения, тренировок и проведения соревнований. Центр также будет использоваться для организации учебно-тренировочных сборов, подготовки шахматистов к крупным турнирам и повышения их профессионального уровня. Здесь будут проводить мастер-классы именитые гроссмейстеры.

На сегодняшний день в Акмолинской области шахматами занимаются 13 450 человек, с которыми работают 248 тренеров. В регионе действуют пять детско-юношеских спортивных школ, где под руководством тренеров совершенствуют свои навыки 138 юных шахматистов. Кроме того, в области работают 395 школьных шахматных секций, где обучается более 7000 учащихся, а в 38 школах открыты курсы "Основы шахмат" в рамках вариативного компонента.

Для проведения турниров в регионе имеется квалифицированный судейский состав: 11 судей первой категории, один судья международной категории и арбитр ФИДЕ.

На чемпионате мира среди юниоров по шахматам в Италии два казахстанца выиграли золотые медали – это Аланна Бериккызы и Марк Смирнов. Подробнее о юных победителях читайте в материале BaigeNews.kz.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области