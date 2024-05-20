В Кокшетау опекун не пускала девятилетнюю девочку учиться

Прокуроры защитили права девятилетней девочки в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей, выявила, что девочка, находившаяся под опекой, продолжительное время не посещала учебные занятия и не получала необходимую медицинскую помощь.

"Девочка помещена в ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" с многочисленными заболеваниями, опекун от исполнения обязанностей отстранён", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Органами прокуратуры совместно с отделом образования и местными исполнительными органами принимаются меры по оказанию психологической, материальной и иной помощи ребёнку.