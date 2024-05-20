В Кокшетау опекун не пускала девятилетнюю девочку учиться
Вчера, 18:31
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Вчера, 18:31Вчера, 18:31
414Фото: Qazcontent
Прокуроры защитили права девятилетней девочки в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
Проверка соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей, выявила, что девочка, находившаяся под опекой, продолжительное время не посещала учебные занятия и не получала необходимую медицинскую помощь.
"Девочка помещена в ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" с многочисленными заболеваниями, опекун от исполнения обязанностей отстранён", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Органами прокуратуры совместно с отделом образования и местными исполнительными органами принимаются меры по оказанию психологической, материальной и иной помощи ребёнку.
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