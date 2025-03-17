В Кокшетау на 98-м году ушел из жизни ветеран ВОВ
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На 98-м году ушел из жизни Казимир Борисович Беймарт, ветеран Великой Отечественной войны, чей жизненный путь является истинным примером мужества, преданности и любви к Родине, передаёт BaigeNews.kz.
"Его уход — это невосполнимая утрата для всех, кто знал его лично, и для всей Акмолинской области", - говорится в сообщении акимата региона.
Казимира Борисовича заслуги отмечены медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и, особенно дорогим для него, орденом Отечественной войны I степени. Для Казимира Борисовича война завершилась в Кенигсберге, оставив неизгладимый след в его жизни.
В мирное время он продолжил свой трудовой подвиг: сначала работал машинистом тепловоза, а позже — на комбинате железобетонных изделий и стройкомбинате, где возглавлял паросиловой цех. Его преданность делу, трудолюбие и ответственность были примером для коллег и последующих поколений.
Уход Казимира Борисовича — это огромная потеря не только для его семьи, но и для всей страны.
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