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В Кокшетау 17 студентов отравились суши
В Кокшетау 17 студентов отравились суши, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Массовое пищевое отравление произошло среди студентов второго курса, сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона. Все пострадашие ужинали в кафе, заказав сет из суши. После у всех были одинаковые жалобы на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры тела.
При проведении внеплановой проверки кафе выявлены нарушения санитарных правил, которые способствовали распространению заболевания.
"Так, поточность технологического процесса не соблюдается, отсутствует горячее водоснабжение, некачественная обработка посуды, выявление в пищевых продуктах бактерий группы кишечной палочки и стафилококка, отсутствие на объекте программы производственного контроля, отсутствие договора на проведение производственного контроля, у сотрудников выявлен стафилококк, медицинский осмотр просрочен", - сообщает ДСЭК.
Акмолинские санврачи призвали граждан заказывать роллы и суши, как и любую другую еду, только в проверенных местах и желательно не с самым низким ценником.
"Дешёвые роллы, скорее всего, будут приготовлены из плохого сырья, и на кухне никто не станет следить, правильно ли была заморожена рыба и обработана ли доска, где её разделывают. Безопаснее всего заказывать блюда, приготовленные из трески, форели и скумбрии. При покупке готовых суши и роллов в магазине обязательно оцените условия хранения, сроки годности, состояние упаковки — она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтёков. Роллы, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в холодильнике не более суток, а невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности", - добавили в ведомстве.
Объекты общественного питания часто подают роллы и суши с использованием сырой рыбы, что увеличивает риски пищевых отравлений и глистной инвазии.
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