В КНР зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

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Темпы распространения COVID-19 в Китае достигли рекордной отметки. За сутки выявлено 31 656 новых случаев заражения. Об этом свидетельствует отчёт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, представленный в четверг, 24 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

По данным органов здравоохранения, 87 процентов заразившихся являются бессимптомными носителями вируса. Также сообщается о смерти одного пациента — за всё время пандемии в Китае от COVID-19 скончались 5232 человека.

Отмечается, что предыдущий суточный рекорд был зафиксирован в КНР 14 апреля и составил 29 411 заболевших.

Китайские власти ежедневно публикуют статистику заболеваемости коронавирусом. Так, наиболее тяжёлая эпидемиологическая обстановка в настоящий момент складывается в провинции Гуандун (в последние несколько недель порядка 35% обращений поступало из этого региона), при этом рекорд заражаемости приходится на Пекин, в котором третий день подряд регистрируют по 1,4–1,6 тысячи новых случаев.

На 23 ноября в Китае насчитывается 19 190 зон с высоким или повышенным риском инфицирования, тогда как еще 23 мая их было всего 56.