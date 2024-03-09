В КНБ прокомментировали смерть граждан Казахстана при организации теракта России

В СМИ появилась информация о том, что российские силовики ликвидировали двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ, передаёт BaigeNews.kz.

В КНБ РК прокомментировали эту информацию.

"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества", — сообщили в КНБ РК.

Отмечается, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее ФСБ России сообщила о ликвидации подозреваемых в подготовке нападения на синагогу в Москве.