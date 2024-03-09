В КНБ прокомментировали смерть граждан Казахстана при организации теракта России
Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
274Фото: ФСБ РФ
В СМИ появилась информация о том, что российские силовики ликвидировали двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ, передаёт BaigeNews.kz.
В КНБ РК прокомментировали эту информацию.
"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества", — сообщили в КНБ РК.
Отмечается, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее ФСБ России сообщила о ликвидации подозреваемых в подготовке нападения на синагогу в Москве.
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