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В КНБ прокомментировали смерть граждан Казахстана при организации теракта России

Сегодня, 11:25
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ФСБ РФ Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: ФСБ РФ

В СМИ появилась информация о том, что российские силовики ликвидировали двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ, передаёт BaigeNews.kz.

В КНБ РК прокомментировали эту информацию.

"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества", — сообщили в КНБ РК.

Отмечается, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ранее ФСБ России сообщила о ликвидации подозреваемых в подготовке нападения на синагогу в Москве.

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