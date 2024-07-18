В КНБ прокомментировали пробки на границе с Кыргызстаном

В пункте пропуска "Кеген" в Алматинской области на казахстанско-кыргызской границе отмечается скопление транспортных средств. Причины назвали в Пограничной службе КНБ РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Скопление связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории. Иные КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось", - сообщили в КНБ.

Граждан просят учесть данные обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения.