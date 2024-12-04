В КМГ выступили с заявлением о ситуации в Озенмунайгазе
Если нефтяники прекратят несанкционированную акцию и выйдут на работу, дисциплинарные взыскания к ним приниматься не будут.
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Зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз" Бекзат Абайылданов встретился с работниками Управления буровых работ ОМГ в Жанаозене и призвал выйти их на работу, передаёт BaigeNews.kz.
12 ноября профсоюз работников Управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" выдвинул требования, устроив несанкционированную акцию. Руководством Озенмунайгаза ведутся регулярные переговоры с работниками УБР.
3 декабря в Жанаозене по итогам переговоров составлен протокол. В нём говорится о том, что работники УБР, участвующие в несанкционированной акции, должны выйти на работу в полном составе. При выполнении первого пункта протокола со стороны КМГ и ОМГ дисциплинарные взыскания приниматься не будут. Все выдвинутые требования предложено рассмотреть в рамках примирительной комиссии согласно законодательству РК.
Протокол доведён до сведения участников несанкционированной акции. Однако председатель профсоюза УБР ОМГ отказался его подписывать.
Ранее в КМГ по поводу требований работников сообщили, что трудоустройство детей пенсионеров (бывших работников) ОМГ напрямую в штат нарушает действующий алгоритм, утверждённый в 2020 году. Выполнение требования нарушит права других безработных в Жанаозене, ожидающих своей очереди на трудоустройство.
Также КМГ предоставил информацию о социальной помощи работникам. Коллективный договор между ОМГ и тремя профсоюзами подписан 25 апреля. Согласно документу на социальную поддержку работников ОМГ выделено 44 миллиарда тенге, из них пять миллиардов тенге (11%) предназначены для Управления буровых работ ОМГ.
"Считаем, что в ОМГ созданы хорошие условия труда и на социальную поддержку каждого работника ежегодно выделяется 3,8 миллиона тенге. Призываем работников УБР выйти на работу и вести переговоры в рамках примирительной комиссии", - сказано в заявлении.
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