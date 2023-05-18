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В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, передаёт BaigeNews.kz.
Президент поздравил участников церемонии с началом строительства и отметил значимость этого проекта.
"За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 миллиардов долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт "Хоргос – Восточные ворота". На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 процентов и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается", – сказал глава государства.
Он отметил, что для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура.
"Вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. Уверен, что полный запуск проект придаст новый импульс сотрудничеству двух стран", - сообщил Токаев.
Со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.
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