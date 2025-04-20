В Китае, в районе Сюнъань провинции Хэбэй, запустили первую сеть 10G широкополосного доступа нового поколения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Mydrivers.

"Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд", — сообщает издание.

Сеть построена на базе передовой технологии 50G PON, обеспечивающей высокую пропускную способность и минимальную задержку передачи данных. В реальных условиях в доме одного из пользователей — господина Цао — была зафиксирована скорость загрузки 9834 Мбит/с и скорость отдачи 1008 Мбит/с. Время отклика при этом стабильно удерживалось на уровне 3 миллисекунд.

По словам пользователя, новая технология существенно повысила качество цифрового опыта. "Раньше на загрузку фильма в 4K уходили минуты, теперь — секунды. Даже при одновременной работе нескольких умных устройств всё работает без задержек: 8K-видео запускается моментально, системы умного дома и облачные игры — без сбоев", — отметил он.

Как подчёркивают разработчики, внедрение 50G PON — это важный шаг к поддержке таких ресурсоёмких приложений, как 8K-видео, облачные хранилища, дополненная и виртуальная реальность, облачные игры и "умные" дома.