В Китае ввели госпрограмму по контролю веса населения

Государственный комитет по делам здравоохранения, Министерство образования и Министерство гражданской администрации КНР опубликовали документ о запуске трехлетней кампании по усилению контроля за весом населения, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно документу, подготовленному совместно 16 ведомствами и организациями Китая и опубликованному в среду на сайте Госкомитета по делам здравоохранения, начиная с этого года будет принят ряд мер, направленных на формирование благоприятной среды для контроля за весом населения в Китае, на значительное повышение осведомленности населения о методах контроля веса и на более широкое внедрение здорового образа жизни в течение следующих трех лет.

Отмечается, что в течение этого периода необходимо улучшить ситуацию, связанную с ненормальным весом у некоторых групп людей.

Документ призвал поощрять работодателей к обеспечению инфраструктуры и других удобств для занятий сотрудников физическими упражнениями.

Необходимо активно строить в кампусах столовые и рестораны со здоровой едой, избегая продажи продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира, указывается в документе. Также рекомендуется осуществлять план действий по улучшению физического состояния учащихся, включая меры по обеспечению ежедневной физической активности в течение не менее часа как в школе, так и после школы.

В документе также подчеркивается важность использования в кампании традиционной китайской медицины.

Отмечается необходимость пропагандировать новую концепцию здорового потребления, наращивая усилия по модернизации технологий обработки продуктов питания, чтобы больше внимания уделять питательным элементам, разумно снижая содержание растительного масла, соли и сахара в переработанных продуктах.

Рекомендуется более точно контролировать вес населения, особенно среди таких групп, как беременные женщины, младенцы, дети и молодые студенты, пожилые люди и люди определенных профессий.

Считается, что уровень веса тесно связан со здоровьем людей, а аномальный вес, особенно избыточный вес и ожирение, является одним из основных факторов развития таких хронических заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

В заявлении Госкомитета по делам здравоохранения отмечается, что одна из основных целей контроля за весом -- предотвращать и контролировать эти заболевания в самом их источнике и сосредоточиться на поддержании здоровья людей, а не на простом лечении болезней.

Вместе с тем, в заявлении указывается, что люди с низким весом и недоеданием также должны быть включены в усилия по контролю за весом.