В Китае впервые за 70 лет поднимают пенсионный возраст

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал за повышение пенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Синьхуа.

Теперь в Китае, в течение 15 лет, начиная с 1 января 2025 года, будет постепенно повышаться пенсионный возраст мужчин с 60 до 63 лет.

Возраст женщин, работающих на административно-управленческих должностях, будет повышаться с 55 до 58 лет, а женщин, принадлежащих к рабочему классу, с 50 лет до 55.

"Это первое повышение пенсионного возраста с 1950 года", - сообщает агентство.

Также принято решение, что с 2030 года минимальный срок уплаты взносов в пенсионный фонд, необходимый для получения пенсии, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет - каждый год на шесть месяцев.