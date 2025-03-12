В Китае в очередной раз заявили об ответных мерах на американские пошлины. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

Как заявила дипломат, Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов на фоне введения Вашингтоном двадцатипятипроцентных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий.

"Китай всегда считал, что протекционизм ведет в никуда, а в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, это также является общим консенсусом международного сообщества", — сказала Мао Нин.

Действия США, по ее словам, серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, наносят серьезный ущерб основанной на правилах системе многосторонней торговли и не способствуют решению проблем.

С 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия.