Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая проинформировало, что итоги анализа респираторных проб, взятых в больницах 23-29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eadaily.com.

Исследование показало, что острые респираторные инфекционные в настоящее время активно распространяются внутри страны.

"В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявляется в северных провинциях", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Китай переживает всплеск заболеваемости респираторными вирусами, что приводит к переполненности больниц. Этой зимой в северных провинциях Китая резко возросло число случаев заболевания вирусом, идентифицированным как метапневмовирус человека (HMPV), особенно сильно распространившимся среди детей.

Метапневмовирус вызывает симптомы, сходные с проявлениями обычной простуды и гриппа. Хотя заболевание, как правило, протекает в легкой форме, оно может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой.

В конце декабря тайваньское издание Money UDN написало, что уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%. В отличие от Covid-19, который имеет реагенты для быстрого скрининга, реагентов для проверки на вирус метапневмонии человека довольно мало.

Как сообщили в Минздраве Казахстана, метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и вызывает такие симптомы, как кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Специфического лечения от вируса нет, рекомендуется симптоматическая терапия.

"В целях профилактики Минздрав также рекомендует избегать массовых скоплений людей, проводить регулярное проветривание помещений и использовать дезинфицирующие средства", - отмечено в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о распространении фейков.