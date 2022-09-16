В Китае сгорел небоскреб China Telecom: внутри находились люди

Фото: "Российская газета"

Сгорело здание China Telecom в Чанша, городском округе Китая. Внутри находились люди, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Пожар начался примерно в 15:30 по местному времени (10:30 мск). Пламя распространилось по фасаду небоскрёба, охватив более десяти этажей.

За 20 минут здание полностью сгорело. Его высота была 218 метров.

Для борьбы с огнём на место ЧП прибыли 300 пожарных и почти 40 единиц техники. Количество жертв на данный момент неизвестно.

СМИ сообщают, что там хранилось 35 тонн топлива для серверов, количество жертв может исчисляться несколькими сотнями человек.