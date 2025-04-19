В Пекине состоялся первый в мире полумарафон, в котором участвовали гуманоидные роботы. Более 20 двухногих машин вышли на дистанцию в 21 километр, чтобы продемонстрировать достижения Китая в области робототехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой CNN.

Соревнование проходило в технологическом районе Ичжуан на юго-востоке китайской столицы, где сосредоточены офисы ведущих IT-компаний. Участие в забеге приняли команды университетов и частных разработчиков. Роботы бежали по отдельной огороженной полосе, параллельно с 12 тысячами участников-человек.

По данным местных СМИ, дистанция включала подъёмы и повороты, а во время гонки роботам разрешалось менять батареи — аналог "водных станций" для живых бегунов. При этом замена робота на аналогичного сопровождалась штрафом в 10 минут.

Первым среди машин к финишу пришёл Tiangong Ultra — разработка Пекинского центра инноваций гуманоидной робототехники. Он преодолел дистанцию за 2 часа 40 минут, что значительно уступает как мировому рекорду среди людей (56 минут 42 секунды), так и результату победителя мужского забега среди людей, который составил 1 час 2 минуты.

Тем не менее, разработчики заявляют, что Tiangong Ultra способен конкурировать с лучшими западными аналогами. По словам технического директора центра Тан Цзяня, робот обладает длинными ногами и продвинутым алгоритмом, который имитирует технику бега человека. За весь забег он потребовал всего три замены батарей.

Во время гонки большинству машин требовалась помощь сопровождающих — сотрудники шли рядом, держа руки наготове, чтобы поддержать робота в случае падения. Некоторые участники были привязаны на поводки или управлялись дистанционно.

Соревнование стало не только технологической демонстрацией, но и шоу для зрителей — бегуны-человеки в соседней полосе легко обходили роботов, а самые любопытные доставали телефоны, чтобы запечатлеть необычное соседство.

Полумарафон стал частью государственной стратегии Китая по развитию индустрии гуманоидной робототехники, которую власти называют "новым рубежом технологической конкуренции". Согласно планам Министерства промышленности и информатизации КНР, к 2025 году в стране должна быть налажена массовая сборка гуманоидов и устойчивые цепочки поставок их компонентов.

Несмотря на то что пока роботы отстают от людей в скорости и выносливости, их участие в подобных мероприятиях — яркий сигнал о стремительном прогрессе отрасли. И хотя угрозы замещения человека в беге пока нет, специалисты отмечают: гонка за совершенствованием "умных" машин только начинается.