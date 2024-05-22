В Китае прорвало дамбу: в Минводы РК сделали заявление

По информации Минводы Казахстана, из-за прорыва дамбы в Китае, угрозы подтоплений казахстанских населенных пунктов нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Специалисты министерства водных ресурсов и ирригации находятся на постоянной связи с коллегами из Китая.

"Китайская сторона проинформировала нас о сбросе воды расходом 1400 м3/с по трансграничным рекам. Расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м3/с, уровень воды 543 см.



С учетом добегания стока, ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту р. Кара Ертис – с. Боран", - говорится в сообщении.

В связи с этим, работа специалистов филиала Казводхоза ВКО переведена на усиленный режим. Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м3/с до 800 м3/с.

Ситуация находится на особом контроле министра.