В Китае обрушился мост: 11 человек погибли и 30 пропали без вести
Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
56Фото: X / shanghaidaily
При частичном обрушении автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства Xinhua, частичное обрушение моста скоростной автомагистрали в уезде Чжашуй города Шанло, расположенного в провинции Шэньси, связано с прошедшим 19 июля около 20:40 по местному времени (17:40 по времени Астаны) "сильным дождем и наводнением".
Как уточнило агентство, к 10:00 по местному времени (7:00 по Астане) 20 июля "спасатели обнаружили 5 упавших в реку транспортных средств и тела 11 погибших". "В настоящее время спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Центральное телевидение Китая уточнило, что 30 человек числятся пропавшими без вести.
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