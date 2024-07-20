В Китае обрушился мост: 11 человек погибли и 30 пропали без вести

При частичном обрушении автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 11 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Xinhua, частичное обрушение моста скоростной автомагистрали в уезде Чжашуй города Шанло, расположенного в провинции Шэньси, связано с прошедшим 19 июля около 20:40 по местному времени (17:40 по времени Астаны) "сильным дождем и наводнением".

Как уточнило агентство, к 10:00 по местному времени (7:00 по Астане) 20 июля "спасатели обнаружили 5 упавших в реку транспортных средств и тела 11 погибших". "В настоящее время спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Центральное телевидение Китая уточнило, что 30 человек числятся пропавшими без вести.