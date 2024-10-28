В Китае начали строить завод летающих автомобилей

В воскресенье в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Синьхуа".

Производственная база, построенная по заказу компании Xpeng Aeroht, являющейся дочерним предприятием Xpeng по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей.

По данным компании Xpeng Aeroht, занимающий площадь 180 тыс. кв. метров проект первой очереди по строительству данного завода предназначен для производства воздушного модуля для летающего автомобиля модели "Сухопутный авианосец". Производственная мощность будущего проекта составит 10 тыс. единиц в год.

По словам Чжао Дэли, основателя компании Xpeng Aeroht, в сентябре этого года модель "Сухопутного авианосца" совершила свой первый полет и предварительные продажи этой модели начнутся в конце текущего года.

Гуанчжоу является одним из китайских городов, стремящихся интегрироваться в развивающуюся экономику малых высот. По официальным данным, в настоящее время в городском районе Хуанпу насчитывается более 50 предприятий, работающих в этом секторе, включая разработку, производство и применение.

Согласно плану действий Пекина, ожидается, что к 2027 году в китайской столице будет функционировать не менее 5 тыс. предприятий в сфере низковысотной экономики. Пекин также намерен расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сферах аварийно-спасательных работ с воздуха и авиа экспресс-доставки.