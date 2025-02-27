В Китае начали сборку вагонов для LRT в Астане
Стало известно, чем будут оснащены подвижные составы.
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В китайском городе Таншань ведется производство первых подвижных составов LRT. Заказ размещен на 19 единиц у завода-изготовителя "CRRC Tangshan Co., Ltd", передаёт BaigeNews.kz.
60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает:
- автоматическое открытие и закрытие дверей;
- остановку и ускорение;
- заезд и выезд из депо;
- мониторинг состояния составов;
- контроль за расстоянием между поездами;
- выполнение других функций без участия оператора(машиниста).
Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке (6 чел/кв.м). В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, в том числе органосиликатная кожа и стеклопластиковый композит, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.
Для снижения шума применены:
- утолщенные окна и звукопоглощающие элементы;
- эластичные колеса увеличенного диаметра.
Составы оборудованы современными системами информирования:
- наружные и внутренние табло;
- LCD-мониторы, отображающие маршрут движения, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.
Учитывая климатические условия столицы, переднее окно оснащено системой электрического обогрева с диапазоном регулировки температуры, что предотвращает запотевание при резких перепадах температур.
Мощность кондиционерного агрегата составляет 35 кВт (холодильная мощность).
Технические характеристики и сроки поставки:
- Мощность составов – 1 722 кВт;
- Максимальная скорость – 80 км/ч;
- Полная автоматизация и беспилотное управление с постоянным мониторингом операторов.
На данный момент ведется изготовление и сварка элементов кузова из алюминиевого сплава. Первые подвижные составы будут готовы к концу мая. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется тестовое испытание.
"Тестовая эксплуатация или тестовый запуск — это важный этап перед вводом в эксплуатацию. В этот период будут проверяться все элементы инфраструктуры, подвижной состав, все оборудование, то есть проверяется целостность рельсов, система электроснабжения, все телекоммуникационные системы. Согласно данным испытания, соберем большой массив данных, который проанализируем, и по итогам составим большой отчет, согласно которому будет приниматься решение о вводе в эксплуатацию. Начало тестового запуска запланировано на сентябрь текущего года. Данные испытания продолжатся несколько месяцев", - пояснил Орынбасар Агбаев, управляющий директор ТОО "CityTransportation Systems".
Напомним, в ноябре прошлого года в Астане началось строительство депо LRT. В декабре сообщалось о прокладке рельсов на одном из участков.
Уже в январе нынешнего года аким столицы Женис Касымбек заявил, что в сентябре начнется активное тестовое испытание LRT.
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