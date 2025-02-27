В китайском городе Таншань ведется производство первых подвижных составов LRT. Заказ размещен на 19 единиц у завода-изготовителя "CRRC Tangshan Co., Ltd", передаёт BaigeNews.kz.

60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает:

автоматическое открытие и закрытие дверей;

остановку и ускорение;

заезд и выезд из депо;

мониторинг состояния составов;

контроль за расстоянием между поездами;

выполнение других функций без участия оператора(машиниста).

Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке (6 чел/кв.м). В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, в том числе органосиликатная кожа и стеклопластиковый композит, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.

Для снижения шума применены:

утолщенные окна и звукопоглощающие элементы;

эластичные колеса увеличенного диаметра.

Составы оборудованы современными системами информирования:

наружные и внутренние табло;

LCD-мониторы, отображающие маршрут движения, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.

Учитывая климатические условия столицы, переднее окно оснащено системой электрического обогрева с диапазоном регулировки температуры, что предотвращает запотевание при резких перепадах температур.

Мощность кондиционерного агрегата составляет 35 кВт (холодильная мощность).

Технические характеристики и сроки поставки:

Мощность составов – 1 722 кВт;

Максимальная скорость – 80 км/ч;

Полная автоматизация и беспилотное управление с постоянным мониторингом операторов.

На данный момент ведется изготовление и сварка элементов кузова из алюминиевого сплава. Первые подвижные составы будут готовы к концу мая. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется тестовое испытание.

"Тестовая эксплуатация или тестовый запуск — это важный этап перед вводом в эксплуатацию. В этот период будут проверяться все элементы инфраструктуры, подвижной состав, все оборудование, то есть проверяется целостность рельсов, система электроснабжения, все телекоммуникационные системы. Согласно данным испытания, соберем большой массив данных, который проанализируем, и по итогам составим большой отчет, согласно которому будет приниматься решение о вводе в эксплуатацию. Начало тестового запуска запланировано на сентябрь текущего года. Данные испытания продолжатся несколько месяцев", - пояснил Орынбасар Агбаев, управляющий директор ТОО "CityTransportation Systems".

Напомним, в ноябре прошлого года в Астане началось строительство депо LRT. В декабре сообщалось о прокладке рельсов на одном из участков.

Уже в январе нынешнего года аким столицы Женис Касымбек заявил, что в сентябре начнется активное тестовое испытание LRT.