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В Китае казнили воспитательницу детского сада
Народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада Ван Юнь, отравившей 25 детей нитритом натрия. Один ребенок скончался после 10 месяцев лечения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Газета.ru".
Об этом сообщило издание "Пэнпай".
"Преступник по "делу об отравлении воспитательницы детского сада, повлекшем смерть маленького ребенка", был казнен в соответствии с законом о 13 июля", — сообщает СМИ.
Издание отмечает, что родители "не принимают извинения" бывшей воспитательницы. Также в ходе расследования стало известно, что девушка "не думала о детях" и добавила в кашу нитрит натрия, чтобы отомстить своей коллеге.
О Ван Юнь известно мало: на сайте суда указано, что ее полное имя Ван Цзинъюнь, она родилась 11 октября 1983 года и окончила среднюю школу. Работала воспитателем детского сада "Мэнменг. Дошкольное образование".
Отмечается, однако, что это не первый случай, когда воспитательница показала особенности характера и использовала нитрит натрия. Так, в 2017 году она хотела "проучить мужа за неумение радоваться мелочам".
Тогда она купила пакетик нитрита натрия, высыпала в стакан с водой супруга и дала ему. На следующее утро Фэн Муму почувствовал, что отравился. Тем не менее, сильного урона супруг не понес и об инциденте стало известно только после отравления детей.
26 марта 2019 года между Ван Юнь и Сунь Муму, учителем среднего класса, разгорелся конфликт из-за разных взглядов на работу с детьми. Подробности конфликта неизвестны. На следующий день Ван Юнь уже принесла на работу нитрит натрия.
Около 9 утра Ван Юнь подгадала момент, когда на кухне никого нет, и добавила вещество в детскую кашу. 25 детей почувствовали симптомы отравления, среди них был пятилетний мальчик Ван Муму, который спустя 10 месяцев умер в больнице от полиорганной недостаточности, развившейся на фоне отравления. У других детей последствия отравления разной степени тяжести.
Известно, что родители пострадавших детей продолжают общаться даже спустя несколько лет. Так, 14 июля один из родителей сообщил агентству Surging News, что он узнал о казни воспитательницы от суда. По его словам, они с другими родителями поддерживают связь в группах WeChat и иногда они узнают о состоянии детей друг друга.
Суд первой инстанции за преступления, связанные с использованием опасных веществ и умышленным причинением вреда здоровью, изначально приговорил Ван Юнь к девяти месяцам тюрьмы. Затем приговор изменили на смертную казнь.
Позже Ван Юнь обжаловала это решение, однако Высший народный суд провинции Хэнань отклонил апелляцию. 13 июля ее доставили на место казни для приведения приговора в исполнение.
Несмотря на то, что уровень насилия в Китае остается относительно низким, учитывая населенность страны, в последние годы чаще фиксируются инциденты, в которых массово страдают дети. Преимущественно нападения происходят с использованием бытовых ножей, поскольку оборот оружия в стране жестко регулируется властями.
Так, 2020 году школьный охранник ранил ножом 39 человек в детском саду в провинции Гуанси. По информации руководства региона, нападавший по фамилии Ли ранил 37 маленьких детей и двоих взрослых, в том числе директора учреждения.
Кроме того, в 2010 году по Китаю прокатилась волна нападений на учебные заведения — в течение двух месяцев погибли около 20 детей, еще несколько десятков получили ранения. Так, в августе мужчина напал на детский сад в городе Цзыбао на востоке Китая. Жертвами стали трое детей и воспитатель, двое детей были ранены. В мае того же года за нападение на учащихся были приговорены к смертной казни два человека.
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