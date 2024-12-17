В Китае за коррупционные преступления казнили одного из чиновников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV).

"По решению Верховного народного суда, утром 17 декабря 2024 года народный суд средней ступени округа Хинган автономного района Внутренняя Монголия осуществил казнь Ли Цзяньпина в соответствии с законом", – говорится в сообщении.

К слову, Ли Цзяньпин занимал должность секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото. Следствие установило, что он незаконно присвоил более 1,43 млрд юаней (более $199 млн). Также он получил от других лиц 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн).