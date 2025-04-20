Китайские исследователи провели успешное испытание новой водородной взрывчатки, не содержащей ядерных материалов. Разработка принадлежит 705-му научно-исследовательскому институту Государственной судостроительной корпорации Китая (CSSC), которая специализируется, в том числе, на подводных вооружениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Согласно исследованию, в составе устройства используется гидрид магния — порошкообразное соединение, способное аккумулировать более 7% водорода по массе. При срабатывании обычных взрывчатых веществ он мгновенно разлагается с выделением водорода, который воспламеняется и образует огненный шар. По данным авторов, пламя температурой свыше 1000 °C сохранялось более двух секунд — в 15 раз дольше, чем у аналогичного заряда на основе тротила.

Устройство массой 2 кг вызвало мощную химическую цепную реакцию, не требуя ни ядерных компонентов, ни высокого давления. Это достигается за счёт уникальных свойств водорода: для его воспламенения требуется минимальная энергия, а пламя распространяется стремительно и охватывает большую площадь.

Исследователи подчёркивают, что новый тип боеприпаса позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, добиваясь равномерного поражения целей на обширной территории. Разработка может стать значимым элементом в будущих неядерных вооружениях, отмечают учёные.