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  • В Китае хотят создать искусственные дожди для спасения урожая от засухи
pixabay.com Вчера, 18:52
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Фото: pixabay.com

В Китае хотят создать искусственные дожди для спасения урожая от засухи

Китай заявляет, что создаст искусственный дождь с помощью химикатов для защиты урожая от засухи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP NEWS.

По данным агентства, лето 2022 года оказалось самым засушливым за последние 61 год. Засуха привела к увяданию посевов и наполовину высушила водохранилища.

Температура воздуха в отдельных районах страны достигла 45 градусов. И чтобы сэкономить электроэнергию для жилых домов в регионе, так как китайцы начали чаще пользоваться кондиционерами, в провинции Сычуань закрыли заводы.

"Предстоящие 10 дней являются "ключевым периодом устойчивости к повреждениям" для урожая риса на юге Китая. Власти предпримут экстренные меры, чтобы "обеспечить осенний урожай зерна", который составляет 75 процентов от годового урожая Китая", – заявил министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь.

Сообщается, что власти "попытаются увеличить количество осадков", создавая облака с помощью химикатов и опрыскивая посевы "водоудерживающим средством". 

Ранее сообщалось о сокращении в мире запасов хлопка из-за жары. Снижение мировых поставок привело к росту цен. В Индии, стране-лидере по производству хлопка, проливные дожди и вредители нанесли такой ущерб посевам, что страна вынуждена импортировать хлопок.

Из-за аномально высоких температур в этом году впервые в истории пересохли истоки Темзы. 

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#наука #урожай #погода #Китай #рис #жара
Вчера, 18:52
391
Журналист

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