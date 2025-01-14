Китайские власти ввели ограничения нахождения в компьютерных играх для школьников в период зимних каникул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на habr.com.

В период с 13 января по 13 февраля 2025 года все лица младше 18 лет смогут играть не более 15 часов. Крупнейшие китайские игровые гиганты Tencent и NetEase уже заявили, что будут строго следовать этим ограничениям. Данные меры направлены на борьбу с игровой зависимостью у молодежи.

По данным Tencent, во время зимних каникул китайским детям разрешено играть не более одного часа в день по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. NetEase установила ограничение – не более 16 часов с 15 января по 14 февраля. Эти меры практикуются китайскими регуляторами с 2021 года.

В конце 2023 года в Китае зарегистрировано 200 млн интернет‑пользователей младше 18 лет. В 2024 году было проведено исследование, соблюдают ли китайские дети требования регуляторов. Это исследование показало, что 25% респондентов нарушали ограничения игрового времени.

Для борьбы с обходом ограничений игрового времени компании Tencent и NetEase активно внедряют новые технологии. Например, Tencent в 2025 году добавила в систему проверки базу данных "подозрительных аккаунтов" и улучшила методы распознавания лиц для предотвращения использования взрослых аккаунтов детьми.