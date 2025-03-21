Власти Китая привели в исполнение смертный приговор в отношении четырёх канадцев. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, уточнив, что казни произошли несколько месяцев назад, но стало известно о них только сейчас. Обычно в Китае смертная казнь осуществляется через расстрел, реже — с помощью смертельной инъекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

По заявлению китайской стороны, казнённые получили смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками. Все они имели двойное гражданство — канадское и китайское. Однако Пекин не признаёт двойное гражданство, что стало основанием для отказа в помиловании.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти казни", — заявила Жоли, добавив, что лично просила китайские власти о смягчении наказания.

Министерство иностранных дел Китая оправдало смертные приговоры, заявив, что они вынесены в строгом соответствии с законом. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что китайская судебная система "относится к обвиняемым всех национальностей одинаково" и рассматривает дела "строго и справедливо". Личности казнённых не раскрываются по просьбе их семей.