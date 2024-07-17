В КГД назвали условия всеобщего декларирования в Казахстане

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Дина Кусаинова объяснила, что казахстанцы вправе указать во входной декларации, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас в Налогом кодексе предусмотрено, что любой человек, физическое лицо в декларации вправе по желанию отразить любое дорогостоящее имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП. Это порядка почти 4 миллиона тенге, при этом необходимо будет сделать оценку. То есть если у меня есть бриллиантовое колье стоимостью 5 миллионов, то есть я уже состоятельный человек, естественно, я пойду к оценщику и включу это в декларацию. Это его право, это его желание. Человек может и не делать эту оценку, не отражать в декларации. Это его желание", - сказала Дина Кусаинова.

Она же прокомментировала вопрос касательно того, сколько человек указали, что ввозят в страну элитные алкогольные напитки.