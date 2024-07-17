В КГД назвали условия всеобщего декларирования в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ Дина Кусаинова объяснила, что казахстанцы вправе указать во входной декларации, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас в Налогом кодексе предусмотрено, что любой человек, физическое лицо в декларации вправе по желанию отразить любое дорогостоящее имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП. Это порядка почти 4 миллиона тенге, при этом необходимо будет сделать оценку. То есть если у меня есть бриллиантовое колье стоимостью 5 миллионов, то есть я уже состоятельный человек, естественно, я пойду к оценщику и включу это в декларацию. Это его право, это его желание. Человек может и не делать эту оценку, не отражать в декларации. Это его желание", - сказала Дина Кусаинова.
Она же прокомментировала вопрос касательно того, сколько человек указали, что ввозят в страну элитные алкогольные напитки.
"Относительно коньяка Маккалан, кто сколько выпил - такого контроля у нас нету. Мы не проверяем, мы не будем вести учет, сколько человек выпило алкоголя. Мы можем предоставить статистику, сколько поступило в нашу страну алкоголя. Естественно статистику мы ведем, сколько у нас импортных алкогольных продукций зашло на наш рынок, сколько было уплачено акциза. Это все данные мы можем предоставить. Но какое физическое лицо, сколько выпило этого коньяка, у нас нет такой задачи и не будет. Тотального контроля нет и не будет", - заяверила спикер.