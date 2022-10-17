В КГА прокомментировали отмену рейса Москва - Астана - Москва авиакомпании "Азимут"

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В Комитете гражданской авиации прокомментировали отмену рейса Москва - Астана - Москва авиакомпании "Азимут", передаёт BaigeNews.kz.

В КГА пояснили, что российский авиаперевозчик вовремя не предоставил нужные документы для утверждения расписания, и подчеркнули, что полёты разрешат после получения полного пакета документов.

"В соответствии с Инструкцией по утверждению расписания регулярных рейсов иностранных авиаперевозчиков на международных авиамаршрутах Республики Казахстан, утверждённой приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 13 августа 2010 года № 363, иностранный авиаперевозчик представляет в Комитет гражданской авиации за 45 календарных дней до начала полётов перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов. При этом, при внесении изменений в расписание авиамаршрута авиакомпания представляет в Комитет расписание за три дня до вылета. Авиакомпания "Азимут" не представила перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов. Вышесказанное является требованием законодательства Республики Казахстан, ответственность за неисполнение которого лежит на авиакомпании.В этой связи, расписание рейсов не было утверждено. Вместе с тем, при получении полного пакета документов, Комитет готов рассмотреть и предоставить соответствующее разрешение", - говорится в сообщении Комитета.

На данный момент в соответствии с утверждённым расписанием, авиакомпания "Азимут" выполняет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва – Астана с частотой три рейса в неделю (понедельник, среда, пятница).