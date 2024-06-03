В КФФ сделали заявление по контракту с Черчесовым

В Казахстанской федерации футбола высказались касательно размера заработной платы нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

“Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта”, - говорится в сообщении.

В федерации также отметили, что финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств.

Контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию.

На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов. Также ранее сообщалось, Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.