В Кении при пожаре погибли 17 школьников
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
123Фото: BBC
По меньшей мере 17 учеников погибли в результате пожара в школе в центральной Кении, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.
Есть опасения, что число погибших может увеличиться, более 10 школьников госпитализированы с тяжелыми ожогами.
Причина пожара в начальной школе Hillside Endarasha пока не известна.
Президент Уильям Руто назвал пожар ужасным и разрушительным, распорядившись провести расследование. "Виновные будут привлечены к ответственности", — написал он в соцсетях.
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