В Кении при пожаре погибли 17 школьников

По меньшей мере 17 учеников погибли в результате пожара в школе в центральной Кении, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.



Есть опасения, что число погибших может увеличиться, более 10 школьников госпитализированы с тяжелыми ожогами.



Причина пожара в начальной школе Hillside Endarasha пока не известна.



Президент Уильям Руто назвал пожар ужасным и разрушительным, распорядившись провести расследование. "Виновные будут привлечены к ответственности", — написал он в соцсетях.