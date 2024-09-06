  • 6 Сентября, 14:14
  • BAIGENEWS

В Кении при пожаре погибли 17 школьников

Сегодня, 12:55
АВТОР
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BBC Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: BBC

По меньшей мере 17 учеников погибли в результате пожара в школе в центральной Кении, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.

Есть опасения, что число погибших может увеличиться, более 10 школьников госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Причина пожара в начальной школе Hillside Endarasha пока не известна.

Президент Уильям Руто назвал пожар ужасным и разрушительным, распорядившись провести расследование. "Виновные будут привлечены к ответственности", — написал он в соцсетях.

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