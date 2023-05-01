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Сегодня, 19:22
304
304Фото: REUTERS
В Кении более ста сектантов заморили себя голодом
Кенийская полиция эксгумирует тела адептов секты "Международная церковь Благая весть", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Продолжается расследование дела проповедника, который, по версии следствия, приказал своим последователям умереть от голода, чтобы первыми попасть на небеса.
Отмечается, что патологоанатомам предстоит вскрытие более 100 тел, захороненных в лесу, неподалеку от прибрежного города Малинди в Кении.
Ранее сообщалось, что погибли сто девять последователей "Благой вести". При этом восемь членов культа были найдены живыми, но позже умерли. На данный момент спасены 44 человека.
Лидер секты арестован, но свою вину отрицает.
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