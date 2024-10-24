В Казгидромете сделали предупреждение для жителей Алматы

Сегодня, 16:58

Сегодня, 16:58

Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще двух городов, передаёт BaigeNews.kz.

"25 октября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау, Актобе, Алматы", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.