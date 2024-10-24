В Казгидромете сделали предупреждение для жителей Алматы
Сегодня, 16:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
108Фото: pixabay.com
Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще двух городов, передаёт BaigeNews.kz.
"25 октября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Атырау, Актобе, Алматы", - говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Прячут доходы и разыгрывают "спектакли": почему алиментщики в Казахстане так легко уходят от ответственности
- "Барыс" сотворил вторую подряд сенсацию в КХЛ
- Блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни
- Спутниковая связь Eutelsat-OneWeb появится в Казахстане в начале 2025 года