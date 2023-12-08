В Kazenergy сменилось руководство

Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев избран председателем Ассоциации Kazenergy, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.



Соответствующее решение принято на очном заседании Совета "KAZENERGY" 8 декабря в Алматы.

Как отметили в Kazenergy, должность председателя Ассоциации основана на общественных началах и не предусматривает оплаты.

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году. Окончил Университет "Туран" (1999), Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел (2003), а также Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010).

В разные года занимал должность министра энергетики Республики Казахстан (09.09.2021 -11.01.2022); советника Президента Республики Казахстан (13.01.2022-04.2022).

В настоящее время занимает должность Председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз".