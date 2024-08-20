В "КазАвтоЖоле" сделали обращение к водителям
Сегодня, 00:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:46Сегодня, 00:46
260Фото: АО "КазАвтоЖол"
Водителей автотранспорта призвали быть осторожными на дорогах в условиях неустойчивой погоды, передаёт BaigeNews.kz.
Как отмечается в сообщении АО "КазАвтоЖол", на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода и на дорогах могут возникать сложные условия, такие как дождь и сильный ветер.
"Мы призываем всех водителей быть особенно внимательными, особенно на республиканских трассах. Соблюдайте скоростной режим, не забывайте про безопасную дистанцию и избегайте резких манёвров", – отметили в АО "КазАвтоЖол".
В случае, если требуется помощь, нужно звонитить по номеру 1403 в call-центр. Водителей также просят следить за сообщениями на информационных табло.
Самое читаемое
- Казахстанцев обяжут платить за свои же счетчики в 2025 году
- Ушел из жизни физик Темиргали Кокетаев, первый казах читавший лекции в Оксфорде
- Приостановку съёмок фильма "Алия" прокомментировала Аида Балаева
- "Барыс" вырвал победу в матче за "бронзу" Кубка президента РК
- Столичные пожарные сломали стену ради спасения котёнка