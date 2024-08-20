В "КазАвтоЖоле" сделали обращение к водителям

Водителей автотранспорта призвали быть осторожными на дорогах в условиях неустойчивой погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается в сообщении АО "КазАвтоЖол", на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода и на дорогах могут возникать сложные условия, такие как дождь и сильный ветер.

"Мы призываем всех водителей быть особенно внимательными, особенно на республиканских трассах. Соблюдайте скоростной режим, не забывайте про безопасную дистанцию и избегайте резких манёвров", – отметили в АО "КазАвтоЖол".

В случае, если требуется помощь, нужно звонитить по номеру 1403 в call-центр. Водителей также просят следить за сообщениями на информационных табло.