В "КазАвтоЖол" опровергли обвинения прокуроров в незаконном взимании платы с водителей

В нацкомпании "КазАвтоЖол" назвали недостоверной информацию, озвученную пресс-службой главной транспортной прокуратуры о том, что с водителей, проезжавших по трассе "Кокшетау - Петропавловск" необоснованно взимали плату, передаёт BaigeNews.kz.

6 марта на сайте прокуратуры опубликован пресс-релиз "Прокуратурой на платном участке дороги приостановлено взимание сумм с предпринимателей".

"Информация, изложенная в пресс-релизе, не соответствует действительности и подлежит опровержению. В прошлом году приказом министра транспорта принято решение об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кокшетау – Петропавловск на платной основе. Участок был разделён на три зоны: 1) 304-354 км; 2) 354 – 443 км и 3) 443 – 473 км", - сообщили в "КазАвтоЖол".

После внедрения платы со стороны перевозчиков из Кокшетау, которые проезжали по первой зоне не весь отрезок, поступила коллективная жалоба.

"Компания слышит водителей и поддерживает открытый диалог для понимания их потребностей и недовольств. Филиал "КазАвтоЖол" задолго до выхода статьи в СМИ направил в адрес КАД МТ РК предложения по внесению изменений и дополнений в приказ в части разделения одной зоны на две. Вдоль участка дороги Кокшетау - Петропавловск расположено несколько производственных объектов, в связи с чем установить контрольные арки на каждом съезде не представляется возможным. В данном вопросе присутствуют объективные причины, по которым не все запросы водителей могут быть удовлетворены. Начисление и взимание платы за проезд осуществлялось в чётком соответствии с требованиями приказа", - уточнили в компании.

В "КазАвтоЖол" заявили, что в отношении 605 пользователей (задолженность 3,5 миллиона тенге) взыскание в принудительном порядке не отменено, как сообщили в прокуратуре, а приостановлено до принятия решения Министерством транспорта РК. Проект приказа находится на согласовании в МТ РК.