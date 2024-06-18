В “КазАвтоЖол” назвали сроки завершения строительства автодороги "Астана-Алматы"

Самый крупный дорожный проект "Астана-Алматы" завершится к концу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Проводятся работы по обновлению общей протяженностью дороги в 885 километров, включая четыре основных участка: "Караганда-Балхаш" (363 км), "Балхаш-Бурылбайтал" (288 км), "Бурылбайтал-Курты" (228 км) и строительство объезда станции Шамалган.

“На указанных участках с 2019 года также проводится модернизация до технической категории I-б с целью обеспечения четырехполосного движения с использованием барьерного ограждения для безопасного разделения транспортного потока. На данный момент 833 километра дороги покрыты новым асфальтовым покрытием. По дорожному коридору "Центр-Юг" планируется строительство 42 отдельных площадок для отдыха и 23 сервисных станций. Для обеспечения качественной реализации проектов, подрядные организации проводят постоянный мониторинг работ на участках, контролируемый со стороны специализированных служб технического надзора, а также соответствующих государственных органов”, - говорится в сообщении.

На участке реконструкции дороги "Караганда-Балхаш" предусмотрено обновление 8 участков протяженностью 363 км. На данный момент выполнено большое количество работ: выработано 31,2 миллиона кубических метров земли, уложено около 359 км различных слоев основания и покрытия. Дорожное покрытие открыто для движения на всей длине участка, а для строительства задействованы большое количество техники и персонала.

“Что касается участка реконструкции "Балхаш-Бурылбайтал", на сегодняшний день уже завершено и сдано в эксплуатацию 3 участка протяженностью 127 км. Работы по укладке основного напыления и покрытий также активно ведутся, и движение по новой дорожной поверхности открыто уже на 228 км из запланированных 288 км. Участок реконструкции "Курты-Бурылбайтал" преобразуется согласно проекту, который включает в себя реконструкцию четырех участков протяженностью 242 км и их перевод в I-б техническую категорию. На данный момент уже завершен один участок протяженностью 81 км. С момента начала строительства было проведено значительное количество работ: выработано 9,0 млн. м3 земляного полотна, уложено 203,1 км верхнего слоя основания, 200 км нижнего слоя покрытия и 119 км верхнего слоя покрытия”, - отметили в КазАвтоЖол.

Участок реконструкции "Обход станции Шамалган" имеет длину 6 км и относится к I-б технической категории. В данный момент ведется работы по устройству 3-х слойного асфальтобетонного покрытия на различных участках (всего уложено около 4,3 км в верхнем слое покрытия, 4,6 км в нижнем слое и 5,4 км в верхнем слое основания), а также установке деформационных швов и обустройству основной эстакады через ж/д переезд.