В "Казатомпроме" сменилось руководство

Сменился председатель правления нацкомпании "Казатомпром", передаёт BaigeNews.kz.

Главой компании стал Меиржан Юсупов вместо Ержана Муканова.

Меиржан Юсупов является выпускником Ближневосточного технического университета по специальности "Экономика и управление", Лондонской школы экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием и Гарвардского университета со степенью магистра государственного управления.

Юсупов пришёл работать в "Казатомпром" в 2010 году в качестве директора департамента корпоративных финансов и казначейства. В 2015-2020 годах занимал должность главного директора по экономике и финансам "Казатомпрома". Под его руководством были успешно реализованы программы по оптимизации затрат, трансформации и цифровизации компании. Юсупов также сыграл ключевую роль в период подготовки и вывода компании на IPO. До текущего назначения он возглавлял нацкомпанию "KAZAKH INVEST".