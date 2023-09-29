В "Казатомпроме" сменилось руководство
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Сменился председатель правления нацкомпании "Казатомпром", передаёт BaigeNews.kz.
Главой компании стал Меиржан Юсупов вместо Ержана Муканова.
Меиржан Юсупов является выпускником Ближневосточного технического университета по специальности "Экономика и управление", Лондонской школы экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием и Гарвардского университета со степенью магистра государственного управления.
Юсупов пришёл работать в "Казатомпром" в 2010 году в качестве директора департамента корпоративных финансов и казначейства. В 2015-2020 годах занимал должность главного директора по экономике и финансам "Казатомпрома". Под его руководством были успешно реализованы программы по оптимизации затрат, трансформации и цифровизации компании. Юсупов также сыграл ключевую роль в период подготовки и вывода компании на IPO. До текущего назначения он возглавлял нацкомпанию "KAZAKH INVEST".
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