В Казатомпроме рассказали, за сколько продали долю участия в АО "Каустик"

Национальная атомная компания "Казатомпром" объявила о реализации своей доли в АО "Каустик", передаёт BaigeNews.kz.

Постановлением правительства промышленное предприятие включено в перечень организаций, подлежащих к передаче в конкурентную среду в рамках Комплексного плана приватизации.

30 декабря 2021 года заключён договор купли-продажи 40 процентов пакета акций АО "Каустик" между АО "НАК "Казатомпром" и ТОО "Торговый дом "Объединенные химические технологии".

"В соответствии с независимой оценкой рыночной стоимости цена реализации доли компании составила 1,2 миллиарда тенге. Согласно условиям договора оплата за ценные бумаги производилась частями. В январе 2022 года Казатомпром получил первый транш в размере 364 миллиона тенге. В феврале 2022 года подписан акт приёма-передачи простых акций, эквивалентных 12 процентам. 28 марта 2023 года покупатель осуществил оплату второго транша в размере 849 миллионов тенге, а также выплатил 163 миллиона тенге вознаграждения за отсрочку платежа. 11 апреля 2023 года состоялось подписание акта приёма-передачи оставшихся 28 процентов акций. Общая сумма реализации доли Казатомпрома в АО "Каустик", с учётом вознаграждения, составила около 1,4 миллиарда тенге", - сообщили в Казатомпроме.

Таким образом, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" списал ценные бумаги с лицевого счета компании и сделка по реализации всех акций, принадлежащих Казатомпрому в АО "Каустик", полностью завершена.

