В Казатомпром сменилось руководство
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АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило об изменениях в составе правления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отметили в нацкомпании, решением совета директоров Компании Меиржан Юсупов назначен на должность председателя правления Казатомпрома. Ранее главой компании был Ержан Муканов.
Меиржан Юсупов является выпускником Ближневосточного технического университета по специальности "Экономика и управление", Лондонской школы экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием и Гарвардского университета со степенью магистра государственного управления. Г-н Юсупов занимал разные должности до его прихода в Казатомпром в 2010 году в качестве директора департамента корпоративных финансов и казначейства. В 2015-2020 годы он занимал должность главного директора по экономике и финансам Казатомпрома. Под его руководством были успешно реализованы программы по оптимизации затрат, трансформации и цифровизации Компании. Г-н Юсупов также сыграл ключевую роль в период подготовки и вывода Компании на IPO. До текущего назначения г-н Юсупов являлся Председателем Правления АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".
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