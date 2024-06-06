В "Kazakh Tourism" высказались о туристическом отдыхе в Казахстане

Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанұлы в СЦК рассказал, почему в Казахстане дорого отдыхать, передаёт BaigeNews.

Даниел Сержанұлы сообщил, что раз в год посещает как турист зоны отдыха в Казахстане.

"На себе чувствуем: если это качественно, то зачастую это дорого, если какие-то бюджетные варианты, то там есть вопросы к качеству. Это объясняется тем, что у нас все еще мало конкуренции на рынке: зачастую один-два качественных объекта и несколько более мелких объектов и это говорит о том, что надо развивать конкуренцию", - добавил он.

При этом ситуация, по его словам, может измениться, когда будет больше туробъектов.